Противолодочные самолеты Тихоокеанского флота начали подготовку к Главному военно-морскому параду

Противолодочные самолета морской авиации Тихоокеанского флота прилетели в Вологодскую область. Здесь они будут проходить подготовку к торжественному мероприятию - Главному военно-морскому параду. Об этом сообщает ГТРК "Вологда".

Три дальних самолёта Ту-142 и три Ил-38Н прилетели из Приморья и Камчатки. Как рассказали в пресс-службе Восточного военного округа, экипажи самолетов займутся совершенствованием техники полета, выполнением поставленных при пилотировании задач.

В этом году День Военно-морского флота отметят 28 июля. Парады состоятся в тех российских городах, где есть флот. Местом проведения Главного военно-морского парада станет Санкт-Петербург и Кронштадт.