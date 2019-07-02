После мощных процедур Александра Яковлева вновь строит планы на будущее

В день рождения Александры Яковлевой "Судьба человека" посвящена этой талантливой актрисе и сильной женщине, которая в последнее время борется с тяжелым недугом.

Второго июля ей исполнилось 62 года и, несмотря на неутешительные прогнозы медиков, она не намерена сдаваться и строит планы на будущее.

Несмотря на то, что Александра Яковлева давно ушла из актерской профессии, зрители до сих пор помнят ее сексапильную стюардессу Тамару из фильма "Экипаж", заколдованную Аленушку из "Чародеев", очаровательная мисс Диану Литтл из вестерна "Человек с бульвара Капуцинов".

А недавно она снова вышла на театральную сцену, и в зале не было ни одного свободного места.

Сейчас, когда поклонники узнали о том, что у актрисы рак в последней стадии, она признается, что не хочет "клянчить" деньги на лечение.

"Я хочу заработать их сама", – говорит актриса.

В беседе с ведущим программы Борисом Корчевниковым актриса призывает поклонников не верить слухам в Сети. То, что ей осталось жить несколько месяцев и она сыграла в своем последнем спектакле Яковлева назвала "враньем".

Телеведущий поддержал актрису, рассказав о своей борьбе с заболеванием и слухами, которые ходят по Интернету. Корчевников рассказал, что он, действительно, лечился, сейчас идет на поправку и "все уже, в общем, позади".

Тем временем, актриса вспоминает в программе период, когда "лежала неподвижно и не могла говорить".

Именно тогда ее близкому другу врачи сказали, что Яковлевой осталось "несколько месяцев — и все".

Однако оперативное вмешательство высококлассных врачей, мощная химиотерапия и МРТ сотворили чудо: опухоль стабилизировалась.

"Я видела счастливые лица врачей, которые говорили: "Сработало!" – вспоминает актриса.

Кто был и находится сейчас рядом с Александрой Яковлевой, помогая ей пройти этот тяжелый период жизни? Помогают ли дети, которые живут в других городах?

В чем она находит силы противостоять страшной болезни? Какое место в России настраивает на позитив, и что сейчас говорят врачи о состоянии актрисы, любимой миллионами поклонников?

Об этом Александра Яковлева откровенно рассказывает Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".