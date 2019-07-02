"Аллигатор" может получить ракету "Ночного охотника"

Новейшую управляемую ракету, созданную для ударного вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник", могут адаптировать к разведывательно-боевому Ка-52 "Аллигатор". Как заявил глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, компания старается унифицировать бортовую электронику и системы вооружения всех своих вертолетов, пишет агентство ТАСС.

Если будет поставлена задача вооружить Ка-52 новой ракетой, то такая техническая возможность есть, добавил Богинский. Кроме того, он упомянул, что "Аллигатор" был модернизирован с учетом сирийского опыта. Так, вертолет получил новую оптико-локационную систему, которая замечает и распознает противника на большей дистанции.

Напомним, ранее стало известно, что для ударного вертолета Ми-28НМ создается новая дальнобойная ракета. Радиус ее действия достигает 25 километров. Как поясняют создатели, сначала боеприпас летит к цели, ориентируясь по инерциальной навигационной системе. А на финальном участке траектории ракета включает систему самонаведения.