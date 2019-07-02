В Кузбассе опекуны истязали и убили двух детей

В Кемеровской области опекунов, которые истязали и убили двоих детей, приговорили к шестнадцати и пятнадцати годам лишения свободы. Судебное рассмотрение длилось с января 2018 года.

По данным следствия, в марте 2016 года поступила информация, что в семье, которая проживает в одном из поселков города Мыски и воспитывает троих опекаемых детей из Мысковского детского дома-интерната для умственно отсталых, без вести пропал 17-летний старший ребенок. Информация о случившемся не поступала от самой семьи в правоохранительные органы.

В ходе проверки подтвердилось, что 17-летнего парня в населенном пункте действительно никто давно не видел, более того, сведений о разыскиваемом мальчике не было с лета 2015 года. Учитывая обстоятельства, следствием было возбуждено уголовное дело. Изначально опекуны проходили по нему в качестве свидетелей.

В ходе расследования следователей насторожило то, что 43-летний мужчина и 42-летняя женщина не проявляли особого беспокойства в связи с пропажей ребенка. Также они намеренно сообщали ложную информацию, согласно которой за 17-летним юношей присматривала их старшая 22-летняя дочь, которая сама данный факт не подтвердила. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

Правоохранительным органам удалось установить, что опекуны часто применяли к детям физическое насилие, проявляли нетерпение к их поведению, хотя при оформлении опекунства над ними были в курсе об особенностях ребят.

В сентябре 2016 появилась информация о том, что семья уехала в Краснодарский край, а по месту жительства в одном из поселков города Мыски они распродавали имущество. Благодаря оперативным мерам мужчина и женщина были доставлены к следователю. В ходе допроса стало известно, что пропал еще один опекаемый ребенок, которому было 16 лет. Семейная пара заявила, что не знает о его местонахождении.

Следователями было обнаружено тело 16-летнего ребенка со следами насильственной смерти в болоте, недалеко от поселка, где проживали злоумышленники. Также было установлено, что и пропавшему 17-летнему юноше причинили тяжкий вред здоровью, который повлек его смерть. Желая избавиться от тела ребенка и избежать уголовного наказания, мужчина и женщина сожгли его.

Московский городской суд Кемеровской области признал опекунов виновными в совершении преступлений по четырем статьям УК РФ. Мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, женщине — 15 лет в колонии общего режима.

Также возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела опеки и попечительства по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).