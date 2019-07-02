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Авиасообщение России и Чехии 1 час назад
Спорный коридор: полеты в Чехию под вопросом из-за Сибири
Россия и Чехия договорились восстановить авиасообщение в полном объеме. Но это только на время — до 7 июля. Ранее российские перевозчики были вынуждены отменить часть рейсов в Прагу и Карловы Вары.
Чехия аннулировала разрешения для российских авиакомпаний в качестве ответной меры после того, как сама не смогла получить добро на полеты над Сибирью.
Не смогли побывать этим летом в Грузии, так хоть насладимся чешским гостеприимством — подумали они, и никуда не полетели. Временная приостановка рейсов в Прагу и Карловы Вары застала российских туристов врасплох. И хотя продлилась она всего несколько часов, туристы до сих пор задаются вопросом "что это было" и "стоит ли теперь вообще планировать отдых в Чехии"?
В неприятной ситуации оказались клиенты сразу трех российских авиакомпаний после того, как власти Чехии внезапно отозвали у них разрешение на полеты. "Аэрофлот" был вынужден отменить четыре из шести регулярных рейсов Москва-Прага-Москва. Серьезно задержался вылет "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга в чешскую столицу.
Проблемы не обошли стороной и авиакомпанию "Победа", которая выполняет перелеты в Карловы Вары. " "Накануне было получено требование авиационных властей Чехии о приостановке выполнения рейсов из Москвы в Карловы Вары. На этом направлении всегда все рейсы "Победы" загружены полностью", — сказала пресс-секретарь авиакомпании "Победа" Елена Селиванова.
Российский Минтранс поначалу не комментировал причины сложившейся ситуации. Там лишь заявляли, что поведение чешских властей нарушает двусторонние договоренности о воздушном сообщении между странами. И обещали оперативно разобраться в ситуации. "Эти действия чешских властей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами. В настоящее время продолжается переговорный процесс, ожидаем, что вопрос будет решен в самые сжатые сроки", — заявил начальник пресс-службы Минтранса РФ Александр Волков.
Вопрос действительно решился быстро. Сразу после того как российский Минтранс разрешил Чешским авиалиниям полеты над Сибирью по маршруту Прага-Сеул. Оказывается, спор об этом коридоре велся уже давно. Власти Чехии пытались получить разрешение на более выгодных для себя условиях. Однако не смогли, и в ответ ограничили полеты российских авиакомпаний.
Чехи своего добились, однако разрешение на транссибирские полеты выдано временно — до 7 июля. В свою очередь власти Чехии разрешили российским перевозчикам возобновить рейсы. Но тоже только до конца недели. Дальнейшее авиасообщение будет напрямую зависеть от того как договорятся власти двух стран. Безусловно, это следует держать в уме тем туристам, которые в ближайшее время собираются в Прагу.
В прошлом году в Чехии побывали более полумиллиона наших сограждан. Ну а в первом квартале этого года — более 130 тысяч. Сейчас, по данным источников "Коммерсанта", в стране находятся порядка 20 тысяч россиян.
Авиакомпании уже обещали оперативно оповещать клиентов в случае дальнейших задержек и отмен. Помимо российских перевозчиков в Чехию также выполняет рейсы Czech Airlines, хотя они летают гораздо реже. Добраться можно и другими европейскими операторами, но только с пересадками.
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