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2 июля 201914:44

В Москве задержали киллера, пытавшегося убить петербургского депутата

Global Look Press

В Москве полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в покушении на убийство в 2016 году в Калининском районе Северной столицы, сообщает ГУ МВД по Петербургу.

В конце марта того года сообщалось, что у дома 9 по улице Васенко неизвестный не менее восьми раз выстрелил в 48-летнего мужчину и скрылся.

С огнестрельными ранениями в тяжелом состоянии пострадавший был госпитализирован. Врачам удалось его спасти.

Как передает ТАСС, речь идет о покушении на убийство Бахтияра Адхамова — врача и муниципального депутата.

Все это время преступника искали. Задержать его удалось в Москве через три с половиной года после покушения на убийство.

По данным следствия, за заказ на убийство киллеру был обещано 5 миллионов рублей.

Подозреваемый заключен под стражу, но правоохранители продолжают выяснять обстоятельства совершения преступления, а также местонахождение заказчика убийства и иных лиц, причастных к нему.

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