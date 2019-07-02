В Петербурге девушка полтора километра невозмутимо везла поклонника на капоте машины. Видео

В Петербурге девушка, невозмутимо покуривая, полтора километра везла поклонника на капоте своего автомобиля, после чего притормозила ненадолго у остановки общественного транспорта и, как только ее пассажир ступил ногами на асфальт, уехала.

Один из водителей снял на камеру необычное происшествие сегодня утром, 2 июля, и сообщил, размещая видео в социальной сети, что поездка началась у метро Звездная и закончилась на улице Орджоникидзе.

Спустя некоторое время пользователи группы, посвященной происшествиям в Петербурге, нашли подробности этой истории. По их словам, к девушке за рулем крайне настойчиво приставал незнакомый ей человек, и она не нашла лучшего выхода, чем поехать вперед.