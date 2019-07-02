Хабиб Нурмагомедов: Макгрегору тяжело будет уехать из Абу-Даби, если он устроит провокацию

Действующий чемпион UFC в легком весе, российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем главном поединке в жизни, а также прокомментировал возможное появление Конора Макгрегора на его поединке с американцем с Дастином Порье.

"Бой с Конором Макгрегором, определенно, был самым главным в моей карьере, в моей жизни. Это был самый громкий поединок за всю историю UFC. Мы все возможные рекорды побили, – заявил Нурмагомедов в интервью телеканалу "Россия 24". – Я мог провести бой еще лучше. Например, тем ударом, которым я его отправил в нокдаун, можно было и вырубить, но с другой стороны люди бы сказали, что я случайно попал, а то, что я его измотал и заставил сдаться говорит о многом. Получилось, как нельзя хорошо".

Поединок между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября и пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 242. По данным ряда СМИ, Макгрегор принял решение посетить этот турнир.

"В отличие от Бруклина, из Абу-Даби Конору тяжело будет уехать. Если он собирается приехать – пусть приезжает, сидит смотрит бои. Его "подставные фишки" не получится сделать, потому что Абу-Даби – это далеко не Нью-Йорк. Я был в очень многих странах и для меня самое безопасное место – это Абу-Даби и Дубай. Это точно не место для шоу, если он хочет приехать – пусть приезжает. а "подставные фишки" не прокатят", – подытожил Нурмагомедов.

Напомним, ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что не видит преград для того, чтобы ирландец посетил бой Хабиба с Порье.