Производство "Авангардов" идет по плану. Борисов прокомментировал сообщения американских СМИ

Выпуск новейших гиперзвуковых боевых блоков "Авангард" идет по плану и без сбоев. Так вице-премьер Юрий Борисов прокомментировал заявление американских СМИ, будто Россия не может производить эти системы вооружения в больших количествах.

Напомним, ранее телеканал CNBC заявил, что оборонно-промышленный комплекс РФ сможет собрать не более 60 "Авангардов", так как страна еще в 2018 году лишилась поставок углеволокна из-за границы, и новый источник этих материалов пока не нашла.

Впрочем, в конце июня министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что "Авангард" уже запущен в серийное производство. В 2019 году на эти комплексы перейдет целый полк Ракетных войск стратегического назначения, пишет агентство ТАСС.

Гиперзвуковой планирующий боевой блок "Авангард" способен разгоняться до 20 Махов. При этом он разогревается до 2 тысяч градусов по Цельсию. Однако новейшие композитные материалы, разработанные российскими специалистами, защищают боевой блок от разрушения.

Возможным носителем "Авангарда" может стать межконтинентальная баллистическая ракета УР-100Н УТТХ. Радиус ее действия – 10 тысяч километров.