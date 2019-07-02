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Раскол в православном мире 10 минут назад
Глава украинских раскольников не считает грехом сотрудничество церкви с КГБ
Глава украинских раскольников, самоназванный патриарх Филарет заявил, что не считает грехом сотрудничество с КГБ в советское время. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала ZIK. Филарет подчеркнул, что любая власть — от Бога, поэтому ей надо подчиняться. По его словам, СБУ сейчас также собирает компромат на представителей духовенства. Ранее в интервью одному из сетевых изданий Филарет обрушился с критикой на украинские власти из-за получения томоса от Константинопольского патриарха. Филарет посетовал, что Украину обманули и она оказалась в полной зависимости от Константинополя.
"Томос нам пользы не принес никакой, а, наоборот, вред", — заявил Филарет. По его словам, на встрече с экс-президентом Украины Петром Порошенко, где присутствовал глава ПЦУ, была достигнута договоренность о том, что патриарх Филарет будет руководить Украинской православной церковью, а Епифаний представлять Православную церковь Украины во внешнем мире.
По словам патриарха, на деле все вышло не так, потому томос они получили, но принес он Украине больше вреда, чем пользы. Также Филарет заявил, что томос разделил великую церковь Константинопольского патриархата на две части. По его мнению, на Украине как были три церкви (УПЦ, ПЦУ и православная церковь Московского патриархата), так и остались.
Филарет считает, что в данной ситуации виноваты все, но особенно Порошенко, который "подписывал тайные договоры с Константинополем". Также он заявил, что зависимость ПЦУ от Константинополя проявляется в том, что он поставил Епифанию викарного епископа-грека, который должен информировать патриарха Варфоломея про жизнь украинской церкви, а также передавать предстоятелю указания вселенского патриарха.
Филарет сообщил, что ни российская, ни румынская автокефальные церкви не имеют такие отношения, в отличие от украинской, которая получила томос и теперь поставлена в зависимость, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на телеканал ZIK. "Этот томос ненастоящий, и потому мы такой томос отбрасываем", — прокомментировал Филарет.
Ранее сообщалось, что синод новой церкви Украины лишил Филарета права руководства Киевской епархией.
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