Последствия страшной аварии на Кутузовском проспекте в Москве сняли на видео

Днем во вторник, 2 июня, в районе дома 33 на Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей.

Как сообщает ТАСС, в результате инцидента пострадали семь человек, в том числе – несовершеннолетний. Три человека оказались зажаты в машинах.

По данным РИА Новости, двое пострадавших скончались от полученных травм.

Сейчас на Кутузовском проспекте в районе дома 29ть в сторону центра ,выбирайте маршруты объезда и не превышайте скорость. pic.twitter.com/GaTzZMUxmi — владимир кодымский (@vn7725905) 2 июля 2019 г.

В настоящее время в районе ДТП образовалась пробка, для движения доступна только одно полоса из четырех.