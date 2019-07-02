ВЦИОМ: 29% москвичей готовы поддержать провластных кандидатов в Мосгордуму

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил отношение москвичей к предстоящим 8 сентября выборам в городскую Думу.

28% опрошенных уже заметили, что на улицах начались сборы подписей в поддержку различных кандидатов. При этом 29% респондентов допускают, что подпишутся в поддержку провластного кандидата. Поставить подпись за представителя парламентской партий готовы около 18%, а за оппозиционного несистемного кандидата по своему округу — только 6% опрошенных.

Подавляющее большинство избирателей пока не определились, кого из кандидатов они готовы поддержать. Только 8% респондентов заявили, что уже выбрали кандидата. При этом собираются прийти на участки для голосования 44% опрошенных, 29% пока не решили, будут ли голосовать.

В целом оценивая положение дел в городе 69% участников опроса сообщили, что довольны ситуацией в своем районе (24% выразили недовольство), а 51% респондентов считает, что их район за последние годы стал более комфортным.