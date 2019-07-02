Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою с Дастином Порье

Действующий чемпион UFC в легком весе, боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов через два месяца сразится с Дастином Порье. Россиянин рассказал о подготовке к предстоящему противостоянию с американцем.

"Я каждый день по два раза тренируюсь, тратя по четыре часа. В июле мы улетим в Америку, 5-го числа будет пресс-конференция, половина чемпионов UFC там, у которых предстоят поединки, – заявил Нурмагомедов в интервью телеканалу "Россия 24". – После пресс-конференции улетим в Лас-Вегас, оттуда в Калифорнию и начнем подготовку. Семь недель проведем в Америке, а последние две-три недели – в Эмиратах. Подготовка хорошо проходит, чувствую себя хорошо, в неделю четыре раза проводим тяжелые спарринги".

Напомним, поединок между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября и пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 242. Для Хабиба эта защита пояса станет второй, в первой он победил ирландца Конора Макгрегора.