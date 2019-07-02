Кузнецова и Александрова потерпели поражение на старте Уимблдона

Российская теннисистка, 104-я ракета мира Светлана Кузнецова в первом круге Уимблдона в трех сетах за один час 45 минут проиграла представительнице Бельгии Алисон ван Эйтванк со счетом 4:6, 6:4, 2:6.

Кузнецова трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 17, а у бельгийки, занимающей 58-е место в рейтинге WTA, ни одного эйса, три двойные ошибки и семь реализованных брейков из 14.

Еще одна россиянка Екатерина Александрова (45) не смогла преодолеть первый круг британского турнира, проиграв чешке Катерине Синяковой (38) – 6:2, 1:6, 1:6.