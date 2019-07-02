Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе

Съемочная группа корреспондента ВГТРК Андрея Руденко попала под огонь украинских силовиков на западе Донецка, в районе посёлка Александровка.

Журналисты отправились снимать последствия ночного и утренних обстрелов, и в этот момент с украинской стороны начали стрелять из минометов.

Никто из членов съемочной группы не пострадал, передает "Россия 24".

В конце июня сообщалось, что на западной окраине Донецка попали под обстрел украинской армии три журналиста.