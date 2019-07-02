В Ставрополе на полицейского напали с ножом. Видео

В Ставрополе сотрудники патрульно-постовой службы пытались предотвратить совершение мелкого хулиганства и задержать нарушителя, однако преследуемый мужчина развернулся и ударил полицейского ножом в живот.

Инцидент произошел 29 июня в центре города среди белого дня. Полицейский — командир отделения мобильного взвода — не пострадал, поскольку удар лезвия пришелся на его бронежилет.

Нарушителя задержали. Сегодня суд, как сообщает местное отделение СК РФ, отправил его в психиатрический стационар на экспертизу.

Задержанному грозит уголовное преследование по статье 317 УК "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", предусматривающую в качестве наказания значительный срок лишения свободы, вплоть до пожизненного.