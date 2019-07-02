ЦОДД рекомендует объезжать место массового ДТП на Кутузовском проспекте

Центр организации дорожного движения рекомендует объезжать Кутузовский проспект из-за пробок, образовавшихся по причине массового ДТП, об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу организации.

Как сообщалось ранее, днем во вторник, 2 июля, около дома 33 по Кутузовскому проспекту столкнулись сразу пять автомобилей. В результате инцидента пострадали семь человек, впоследствии стало известно, что двое травмированных скончались.

Очевидцы запечатлели на видео последствия страшного столкновения, а также – пробку в районе места аварии, вызванную существенным снижением пропускной способности магистрали из-за перекрытия большинства полос.