Хабиб Нурмагомедов: я недалек от завершения карьеры, но с Фергюсоном нужно подраться

Действующий чемпион UFC в легком весе, российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что уже недалек от завершения карьеры, а также сообщил что ему нужно подраться с Тони Фергюсоном.

"Конечно, нам нужно подраться с Фергюсоном. Но я же себе не выбираю соперников и никогда не выбирал – заявил Нурмагомедов в интервью телеканалу "Россия 24". – Я здоров, я на победной серии, у меня ноль поражений, пояс у меня. Если Тони хочет драться, то должен проявлять инициативу. Мне без разницы, поставят Фергюсона вместо Порье или кого-то другого. Я с любым буду драться".

"Определенно, карьера у меня не на начальном этапе, я где-то недалеко от завершения. Но пару боев, наверное, надо провести. Чувствую, что во мне еще горит огонь соперничества. Хочу выступать, хочу соперничать с лучшими бойцами мира. Посмотрим, это такой вопрос, на который сейчас бессмысленно отвечать – у меня бой впереди", – подытожил Нурмагомедов.

Напомним, поединок между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября и пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 242. Для Хабиба эта защита пояса станет второй, в первой он победил ирландца Конора Макгрегора.