Активные поиски дайвера, пропавшего в Крыму две недели назад, прекращаются

В Крыму прекращаются активные поиски дайвера Дмитрия Осипова, пропавшего 13 июня. Теперь его будут искать в пассивном режиме, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Крым.

Шансов найти дайвера живым уже нет. Скорее всего, его могло унести течение к берегам Украины в Херсонской области, сообщает ТАСС. МЧС принимать участия в поисках уже не будет, оповещены все дежурные спасатели и сотрудники пансионатов, которые в рабочем режиме будут наблюдать за береговой полосой.

Как напоминает ГТРК "Севастополь", Дмитрий Осипов приехал на отдых в Крым из Екатеринбурга. 13 июня из поселка Черноморское от с друзьями отправился ловить рапанов. К вечеру все вернулись, кроме него. В первый день сотрудники госинспекции по маломерным судам и отряда "Крым-Спас" до темноты обследовали акваторию Черного моря от Межводного до Владимировки в квадрате семи километров от берега. На следующий день район расширили до Стерегущего, с раннего утра поисковые работы продолжились. Вертолет МЧС Ми-8 обследовал уже 145 квадратных километров акватории в течение двух дней. Однако поиски дайвера завершились безуспешно.

Позже родные Дмитрия Осипова через российское консульство обратились за помощью к украинским спасателям.