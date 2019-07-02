Тема:
Паводок 40 минут назад
Число пропавших при наводнении в Иркутской области сократилось до 13 человек
Хорошая новость из зоны наводнения в Иркутской области: нашли живыми четверых из 17 человек, считавшихся пропавшими без вести. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Режим чрезвычайной ситуации введен в шести районах Иркутской области из-за прорыва дамбы после продолжительных дождей.
Из-за паводка под водой оказались более четырех тысяч жилых домов в Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском районах. Жертвами большой воды стали 14 человек, напоминает "Интерфакс". Сейчас идет постепенное снижение уровня воды, восстанавливается электроснабжение и продолжается очистка водозабора.
О привлечении к административной ответственности ряда должностных лиц районов поставят вопрос прокуроры Иркутской области. Ответственные лица несвоевременно и ненадлежащим образом проинформировали население о ЧП. Причиной паводка стали прошедшие с 25 по 29 июня очень сильные и продолжительные дожди. Сотрудники Иркутского управления гидрометеослужбы заблаговременно и ежедневно передавали штормовые предупреждения и сообщения об опасных метеорологических явлениях в дежурные службы правительства Иркутской области, управления МЧС России по региону, в единые дежурные диспетчерские службы и в органы местного самоуправления пострадавших впоследствии от наводнения районов. Они могут быть привлечены привлечении должностных лиц к административной ответственности за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.
Прокурором Тулунского района уже внесены представления мэрам города Тулуна и Тулунского района, в также главам восьми сельских поселений. Прокурора Нижнеудинска вынесла представление мэру города, а Тайшетским межрайонным прокурором — главам Рождественского и Шиткинского муниципальных образований. Кроме того, представление прокурор Чунского района вынес главе Октябрьского сельского поселения.
В Тулуне уровень воды снизился, но пока на более чем 2 метра выше критической отметки. Восстановлено движение по мосту, соединяющему две половины города. Мост является частью федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
Ранее по теме
-
Красноярский губернатор извинился перед жительницей Канска за резкие слова1 час назад
-
Уровень воды в Канске опустился до 3,45 метра3 часа назад
-
Движение по мосту в Тулуне восстановлено7 часов назад
-
Наводнение в Иркутской области: вода постепенно уходит, новых подтоплений нет11 часов назад
-
Наводнение в Иркутской области унесло уже 16 жизней18 часов назад
-
Паводок в Сибири и цены на топливо: правительство разработало план действий19 часов назад
Сейчас
Пожар на глубоководном аппарате. 14 подводников погибли
Картина дня
-
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел
- Спорный коридор: полеты в Чехию под вопросом из-за Сибири
- Екатеринбург – столица Всемирной летней Универсиады 2023 года
- Красноярский губернатор извинился перед жительницей Канска
- Сюрприз для худеющих: Роскачество проверило мультизерновой хлеб
Самое читаемое
-
Орбакайте отреагировала на новости о том, что дети Галкина — ее
- Хирурги прооперировали 3-летнюю девочку, пальцы которой застряли в сливе ванной
- Знаменитая спорстменка нырнула в озеро и пропала
- Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
- Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением
Телеканал "Россия"
-
"Ловушка для королевы": премьера сериала
- Судьба Антона Макарского. "Я трижды пытался уйти от жены"
- "Движение вверх" – самый кассовый российский фильм в Китае
- "Зулейха открывает глаза". Скоро!
Вести.Экономика
-
Главный дизайнер Apple Джони Айв покидает компанию
- Китай резко сокращает импорт сельхозпродукции из США
- Путин: современный либерализм окончательно изжил себя
- Топ-10 стран-производителей чая
- США "не заинтересованы" в равноправной сделке с Китаем
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- VPN "Лаборатории Касперского" перестал обходить блокировки
- Трамп разрешил американским компаниям продавать Huawei свою продукцию
- Биометрические банкоматы заработают в России до конца года
- В Android появится простой обмен большими файлами без интернета
Авто.Вести.Ru
-
Автомобили красят в цвета канализационных труб ПВХ! Что происходит?
- Названы самые популярные в России дизельные автомобили
- Закон о камерах фото- и видеофиксации: конец произволу частников
- ЗаЛАДили одно и то же: всего 10 машин, на которых ездит пол-России
- Автомобиль за 30-50 тысяч рублей: что можно купить по цене смартфона?
Недвижимость
-
Немец выслал русской невесте 70 тысяч евро и остался без квартиры
- Обманутые дольщики повесили на недострое "трупы"
- Коллекторы напомнили ипотечникам о золотом правиле
- Правила перепланировки: с чего начать
- Самые распространенные ошибки при регистрации недвижимости
- Австрийский дом будут отапливать пивом
Вести.Медицина
-
Почему трясет Ангелу Меркель: возможные причины тремора канцлера Германии
- Кофе поможет сбросить вес
- Кухню и собак, но не полы и мебель: что мыть в квартире для защиты от бактерий
- Моя крепость: как жилье влияет на наше эмоциональное благополучие
- Бигорексия: когда спортивное питание становится опасным
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Московский зоопарк запустил трансляцию из вольера бамбуковых медведей
- На Клязьминском водохранилище обнаружили крокодила
- Прокуратура проверяет работу аэропорта Шереметьево
- Лимузин Пугачевой на перроне Рижского вокзала возмутил пользователей Сети
- Фото еды из столовой школьного лагеря обернулись травлей вожатой
- Российские геймеры стали третьими на турнире по киберспорту в Москве
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Лазер идентифицирует личность на большом расстоянии и с высокой точностью
- Не страшен открытый космос: споры плесени выдерживают невероятные дозы радиации
- Учёные рассказали о преимуществах натоптышей
- 3D-принтер создаёт изделия любой формы из искусственной древесины
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Скончалась мать Михаила Ефремова, актриса Алла Покровская
- Больше чем любовь. Юрий Визбор и Ада Якушева
- Друзья и коллеги вспоминают Андрея Харитонова
- Об итогах Международного кинофестиваля "Зеркало"
Москва 24
-
Синоптики рассказали, когда в Москве закончится осеннее ненастье
- Телеканал Москва 24 попал в "дьявольскую" квартиру, откуда изъяли детей
- Уснувшую пассажирку забыли на борту самолета
- Момент взрыва автомобиля на МКАД попал на видео
- Пес спас младенца, брошенного матерью в парке