Число пропавших при наводнении в Иркутской области сократилось до 13 человек

Хорошая новость из зоны наводнения в Иркутской области: нашли живыми четверых из 17 человек, считавшихся пропавшими без вести. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Режим чрезвычайной ситуации введен в шести районах Иркутской области из-за прорыва дамбы после продолжительных дождей.

Из-за паводка под водой оказались более четырех тысяч жилых домов в Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском районах. Жертвами большой воды стали 14 человек, напоминает "Интерфакс". Сейчас идет постепенное снижение уровня воды, восстанавливается электроснабжение и продолжается очистка водозабора.

О привлечении к административной ответственности ряда должностных лиц районов поставят вопрос прокуроры Иркутской области. Ответственные лица несвоевременно и ненадлежащим образом проинформировали население о ЧП. Причиной паводка стали прошедшие с 25 по 29 июня очень сильные и продолжительные дожди. Сотрудники Иркутского управления гидрометеослужбы заблаговременно и ежедневно передавали штормовые предупреждения и сообщения об опасных метеорологических явлениях в дежурные службы правительства Иркутской области, управления МЧС России по региону, в единые дежурные диспетчерские службы и в органы местного самоуправления пострадавших впоследствии от наводнения районов. Они могут быть привлечены привлечении должностных лиц к административной ответственности за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.

Прокурором Тулунского района уже внесены представления мэрам города Тулуна и Тулунского района, в также главам восьми сельских поселений. Прокурора Нижнеудинска вынесла представление мэру города, а Тайшетским межрайонным прокурором — главам Рождественского и Шиткинского муниципальных образований. Кроме того, представление прокурор Чунского района вынес главе Октябрьского сельского поселения.

В Тулуне уровень воды снизился, но пока на более чем 2 метра выше критической отметки. Восстановлено движение по мосту, соединяющему две половины города. Мост является частью федеральной трассы Р-255 "Сибирь".