"Тоттенхэм" совершил первый трансфер за полтора года, купив нападающего "Лидса"

Финалист Лиги чемпионов, лондонский "Тоттенхэм" объявил о подписании четырехлетнего контракт с нападающим "Лидса" Джеком Кларком. Для "шпор" этот трансфер стал первым за полтора года.

Подробности трансфера 18-летнего англичанина не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "павлины" выручил на продаже вингера порядка 11 миллионов евро. Клубы также договорились о том, что сезон-2019/20 футболист проведет в аренде в "Лидсе".

Кларк – воспитанник "Лидса", в минувшем сезона в составе команды из чемпионшипа он принял участие в 25 играх во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

✍️ We are delighted to announce the signing of Jack Clarke from Leeds United.



He has agreed a contract with the Club until 2023 and will return to the Championship side on loan for the 2019/20 season.



#WelcomeJack ⚪️ #COYS