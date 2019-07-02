"Тоттенхэм" совершил первый трансфер за полтора года, купив нападающего "Лидса"

Финалист Лиги чемпионов, лондонский "Тоттенхэм" объявил о подписании четырехлетнего контракт с нападающим "Лидса" Джеком Кларком. Для "шпор" этот трансфер стал первым за полтора года.

Подробности трансфера 18-летнего англичанина не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "павлины" выручил на продаже вингера порядка 11 миллионов евро. Клубы также договорились о том, что сезон-2019/20 футболист проведет в аренде в "Лидсе".

Кларк – воспитанник "Лидса", в минувшем сезона в составе команды из чемпионшипа он принял участие в 25 играх во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.