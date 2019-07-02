В Крыму началась внезапная проверка боеготовности

Подразделения противовоздушной обороны Крыма подняты по тревоге. На полуострове началась внезапная проверка боеготовности. ЗРК С-400 "Триумф" в сопровождении зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" получили приказ срочно выйти на полигоны и подготовиться к стрельбе, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Также в рамках тренировки экипажи комплексов ПВО отследили условные цели противника и выполнили по ним электронные пуски ракет. После чего "Триумфы" и "Панцири" перебазировались на запасные позиции. Всего в проверке боеготовности участвовали 300 военнослужащих и 30 машин.

Напомним, сейчас в Черном море проходят международные учения Sea Breeze-2019. В них принимают участие военные из 19 стран, среди которых США, Великобритания и Украина.

Ранее стало известно, что Черноморский флот России контролирует проведением маневров на случай возникновения нештатной ситуации. В частности, сторожевик "Сметливый" следит за американским эсминцем USS Carney.