Кемеровчанин попытался задушить офицера полиции в саратовском магазине. Видео

Региональное управление Следственного комитета по Саратовской области возбудило уголовное дело в отношении мужчины, в минувшую среду, 26 июня, атаковавшего полицейского, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина напал на сотрудника ГИБДД в тот момент, когда он расплачивался за покупки в магазине на улице Аэропорт в Саратове – этот момент запечатлела камера наблюдения, установленная в торговом зале.

На записи видно, как злоумышленник подошел к правоохранителю со спины и провел удушающий захват, которой он удерживал до тех пор, пока страж порядка не потерял сознание.

Работники торговой точки вызвали полицию и приехавшие патрульные скрутили нападавшего, который так и не скрылся с места преступления.

Задержанным оказался 36-летний житель Кемеровской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

О возможных мотивах преступления пока не сообщается.