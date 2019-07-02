Министерство юстиции России

Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст России) осуществляет функции по нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций, адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния, исполнения уголовных наказаний, исполнения судебных актов, правового просвещения населения, деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц, территориального устройства и организации местного самоуправления.

Министерство также осуществляет функции по контролю и надзору за деятельностью некоммерческих организаций, адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния. Обеспечивает представительство и защиту интересов Российской Федерации в Европейском Суде по правам человека и Суде Евразийского экономического союза.

Министр юстиции Российской Федерации – Коновалов Александр Владимирович.

Обращения граждан рассматриваются в Минюсте России в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". Гражданин направляет письменное обращение непосредственно в тот государственный орган или тому должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов.

Ответы на часто задаваемые вопросы размещены на официальном сайте Минюста России в сети Интернет.

Прием, регистрацию, централизованный учет и контроль за своевременным рассмотрением обращений граждан в структурных подразделениях Минюста России обеспечивает Департамент организации и контроля.

Директор Департамента организации и контроля – Чумаков Андрей Владиславович. Заместитель директора Департамента организации и контроля, курирующий вопросы рассмотрения обращений граждан, – Макарова Ирина Валерьевна.

Запись на приём к руководству структурных подразделений Минюста России осуществляется отделом по работе с обращениями граждан Департамента организации и контроля.

Личный прием руководством структурных подразделений Минюста России проводится в соответствии с графиком, опубликованным на официальном сайте Минюста России.

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