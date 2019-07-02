Форвард "Спартака" Зе Луиш перешел в "Порту"

Московский "Спартак" объявил о переходе нападающего команды Зе Луиша в португальский клуб "Порту". Подробности контракта 28-летнего футболиста из Кабо-Верде не разглашаются.

"Спартак" и "Порту" согласовали условия перехода нападающего Зе Луиша в португальский клуб. Трансфер вступит в силу после успешного прохождения игроком медосмотра", – говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Зе Луиш выступал за столичную команду с 2015 по 2019 год. За это время он провел 109 матчей во всех турнирах, забив 35 мячей. В составе "Спартака" форвард стал чемпионом России в сезоне-2016/17.