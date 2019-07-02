Дерзкая кража: угонщик машины вызвал себе в помощь эвакуатор
Подмосковные полицейские раскрыли дерзкую кражу автомобиля. Угонщик не стал взламывать дверь машины, а просто вызвал службу эвакуаторов.
Люберцы, Шоссейная улица. С виду обычная ситуация: водитель вызвал эвакуатор, тот быстро погрузил машину, стоящую у края дороги. Вот только автомобиль был чужой.
Водитель эвакуатора ни о чем не догадывался. Доставил машину, куда сказали — в один из гаражей в соседнем городе Железнодорожный. Сейчас украденный автомобиль выглядит плачевно, его уже начали разбирать на запчасти. Находчивого вора вычислили и задержали довольно быстро. Он пояснил, что выполнял заказ и получил 150 тысяч рублей.
"Оперативники обнаружили иномарку уже в разукомплектованном состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого Люберецким городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщила Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Задержанному 36-летнему жителю Раменского района грозит тюремный срок до 10 лет. Выяснилось, что ранее он уже был судим также за кражу. Ущерб автомобилю нанесли нешуточный — около 500 тысяч рублей. Неизвестно, была ли машина застрахована, или владельцу придется возвращать деньги через суд. Сейчас полицейские разыскивают заказчика преступления.
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