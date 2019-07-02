Жертвами пожара на российском глубоководном аппарате стали 14 моряков

Четырнадцать моряков погибли во время пожара, который вспыхнул на научном глубоководном аппарате Министерства обороны России. Инцидент произошел 1 июня, экипаж подлодки смог справиться с огнем и вернуться на базу в городе Североморске, что в Мурманской области, сообщает агентство ТАСС.

Военные поясняют, что глубоководный аппарат занимался биометрическими измерениями. Расследованием гибели моряков занимается главнокомандующий Военно-морским флотом России.