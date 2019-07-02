Плесневыми пряниками в детском лагере заинтересовался Следственный комитет

Следственный комитет начал проверку в летнем лагере при гимназии в подмосковном Королеве. Поводом стала информация об испорченных продуктах, которыми кормили детей в столовой. Скандал разгорелся после того, как одна из вожатых выложила в Интернет фотографии покрытых плесенью пряников.

После того, как кадры с испорченной едой попали в Сеть, на 15-летнюю девушку началось давление со стороны администрации лагеря. Директор гимназии потребовала удалить фотографии. Школьница отказалась, и тогда ее публично отчитали и исключили из вожатых. Правовую оценку действиям руководства лагеря и сотрудников столовой теперь дадут следователи.