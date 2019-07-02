Перспективы мирного атома обсуждают на конференции в Петербурге
В Петербурге проходит Европейская конференция по рассеянию нейтронов. 650 специалистов из 43 стран обсуждают перспективы мирного атома, информирует ГТРК "Санкт-Петербург".
Северная столица впервые принимает такое представительное общество экспертов в области ядерной медицины. И выбор организаторов не случаен. Ключевой приоритет для Петербурга сейчас — это технологическое развитие. Здесь сосредоточены сильнейшие научные школы страны, признанные на мировом уровне. А комплекс ПИК под Гатчиной входит в отечественную программу создания мега-установок мирового класса. Этот современный самый мощный источник нейронов предназначен для исследований в области молекулярной биофизики и производства изотопов, а также ядерной физики.
Как подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова, именно создание нового оборудования, подготовка кадров и перспективные разработки выведут страну в лидеры ядерной медицины. Тесное сотрудничество физиков и медиков поможет найти новые способы диагностики и лечения серьёзных заболеваний — в неврологии, кардиологии и онкологии.
Как заявил глава Петербурга Александр Беглов, у Северной столицы огромный научный и интеллектуальный потенциал, есть промышленная база. В настоящее время специалисты готовят соглашение о сотрудничестве города с национальным исследовательским центром "Курчатовский институт".
Стоит отметить, что этой осенью Петербург принимает ещё один крупный научный форум - съезд по прикладной химии. А в 2022-м в Северной столице соберётся математический конгресс.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 моряков
- Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел
- Спорный коридор: полеты в Чехию под вопросом из-за Сибири
- Красноярский губернатор извинился перед жительницей Канска
- Екатеринбург – столица Всемирной летней Универсиады 2023 года
Самое читаемое
-
Орбакайте отреагировала на новости о том, что дети Галкина — ее
- Хирурги прооперировали 3-летнюю девочку, пальцы которой застряли в сливе ванной
- Знаменитая спорстменка нырнула в озеро и пропала
- Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
- Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением
Телеканал "Россия"
-
"Ловушка для королевы": премьера сериала
- Судьба Антона Макарского. "Я трижды пытался уйти от жены"
- "Движение вверх" – самый кассовый российский фильм в Китае
- "Зулейха открывает глаза". Скоро!
Вести.Экономика
-
Главный дизайнер Apple Джони Айв покидает компанию
- Китай резко сокращает импорт сельхозпродукции из США
- Путин: современный либерализм окончательно изжил себя
- Топ-10 стран-производителей чая
- США "не заинтересованы" в равноправной сделке с Китаем
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- VPN "Лаборатории Касперского" перестал обходить блокировки
- Трамп разрешил американским компаниям продавать Huawei свою продукцию
- Биометрические банкоматы заработают в России до конца года
- В Android появится простой обмен большими файлами без интернета
Авто.Вести.Ru
-
Автомобили красят в цвета канализационных труб ПВХ! Что происходит?
- Что почем? Все минивены, доступные в России
- Названы самые популярные в России дизельные автомобили
- Закон о камерах фото- и видеофиксации: конец произволу частников
- Автомобиль за 30-50 тысяч рублей: что можно купить по цене смартфона?
Недвижимость
-
Немец выслал русской невесте 70 тысяч евро и остался без квартиры
- Обманутые дольщики повесили на недострое "трупы"
- Коллекторы напомнили ипотечникам о золотом правиле
- Правила перепланировки: с чего начать
- Самые распространенные ошибки при регистрации недвижимости
- Австрийский дом будут отапливать пивом
Вести.Медицина
-
Почему трясет Ангелу Меркель: возможные причины тремора канцлера Германии
- Кофе поможет сбросить вес
- Кухню и собак, но не полы и мебель: что мыть в квартире для защиты от бактерий
- Моя крепость: как жилье влияет на наше эмоциональное благополучие
- Бигорексия: когда спортивное питание становится опасным
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Страшное ДТП на Кутузовском: детей из искореженной машины доставали спасатели
- Плесневыми пряниками в детском лагере заинтересовался Следственный комитет
- Скандал в Подмосковье: вандал громит многоэтажку, но полиция не приезжает
- Дерзкая кража: угонщик машины вызвал себе в помощь эвакуатор
- Под Можайском нашли уникальный архив 19 века
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Лазер идентифицирует личность на большом расстоянии и с высокой точностью
- Не страшен открытый космос: споры плесени выдерживают невероятные дозы радиации
- Учёные рассказали о преимуществах натоптышей
- 3D-принтер создаёт изделия любой формы из искусственной древесины
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Скончалась мать Михаила Ефремова, актриса Алла Покровская
- Больше чем любовь. Юрий Визбор и Ада Якушева
- Друзья и коллеги вспоминают Андрея Харитонова
- Об итогах Международного кинофестиваля "Зеркало"
Москва 24
-
Синоптики рассказали, когда в Москве закончится осеннее ненастье
- Телеканал Москва 24 попал в "дьявольскую" квартиру, откуда изъяли детей
- Уснувшую пассажирку забыли на борту самолета
- Момент взрыва автомобиля на МКАД попал на видео
- Пес спас младенца, брошенного матерью в парке