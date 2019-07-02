Перспективы мирного атома обсуждают на конференции в Петербурге

В Петербурге проходит Европейская конференция по рассеянию нейтронов. 650 специалистов из 43 стран обсуждают перспективы мирного атома, информирует ГТРК "Санкт-Петербург".

Северная столица впервые принимает такое представительное общество экспертов в области ядерной медицины. И выбор организаторов не случаен. Ключевой приоритет для Петербурга сейчас — это технологическое развитие. Здесь сосредоточены сильнейшие научные школы страны, признанные на мировом уровне. А комплекс ПИК под Гатчиной входит в отечественную программу создания мега-установок мирового класса. Этот современный самый мощный источник нейронов предназначен для исследований в области молекулярной биофизики и производства изотопов, а также ядерной физики.

Как подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова, именно создание нового оборудования, подготовка кадров и перспективные разработки выведут страну в лидеры ядерной медицины. Тесное сотрудничество физиков и медиков поможет найти новые способы диагностики и лечения серьёзных заболеваний — в неврологии, кардиологии и онкологии.

Как заявил глава Петербурга Александр Беглов, у Северной столицы огромный научный и интеллектуальный потенциал, есть промышленная база. В настоящее время специалисты готовят соглашение о сотрудничестве города с национальным исследовательским центром "Курчатовский институт".

Стоит отметить, что этой осенью Петербург принимает ещё один крупный научный форум - съезд по прикладной химии. А в 2022-м в Северной столице соберётся математический конгресс.