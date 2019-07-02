"Беспричинно ранил": в Москве пьяный хулиган напал с ножом на ссорящуюся парочку

Полицейские Москвы опубликовали видео нападения нетрезвого хулигана на парня, шумно ссорящегося со своей девушкой.

Инцидент произошел поздним вечером в Северо-Восточном административном округе столицы. Эмоциональное выяснение отношений влюбленных было прервано ударом ножа по молодому человеку. Нападавшего совместно оттащили спутник агрессора и девушка раненного парня.

Пострадавший был госпитализирован. Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из патрульно-постовой службы ОМВД России по району Лианозово задержали подозреваемого.

Полицейские установили, что "злоумышленник подошел к паре и беспричинно ранил молодого человека". Агрессор — неоднократно судимый 39-летний житель Москвы — объяснить причины своего поступка не смог, и даже отрицал сам факт своего нападения, в момент которого он находился в нетрезвом состоянии.