Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе. Соответствующее поручение о внесении изменений в законодательство подписал президент России. Получить повышенное пособие смогут семьи, чей среднедушевой доход не превышает двухкратную величину прожиточного минимума в субъекте Федерации, сообщает РИА Новости.

Вопрос о детских пособиях был поднят 20 июня в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным". Отвечая на соответствующий вопрос, глава государства отметил, что в среднем по стране размер поддержки семьям, где появился первый и второй ребенок, сейчас составляет от 10,5 до 11 тысяч рублей. При этом уже принято решение выплачивать нуждающимся семьям с детьми в возрасте от полутора до трех лет пособия в размере прожиточного минимума на ребенка.

Позднее премьер-министр России Дмитрий Медведев подтвердил, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей. Правда, получать его будут не все, а только малообеспеченные семьи.