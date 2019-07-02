Президент ждет предложений о смягчении наказаний для бизнесменов

Предложения, исключающие применение норм законодательства об организованной преступной деятельности в отношении преступлений в экономической сфере деятельности, поручил подготовить Кремлевской администрации, Генпрокуратуре и Следственному комитету президент России Владимир Путин. Срок исполнения определен до 1 августа 2019 года. Это одно из поручений, которое глава государства сделал по итогам "Прямой линии с Владимиром Путиным" 20 июня.

Путин во время "Прямой линии" в Гостином дворе высказался за внесение изменений в законодательство о применении статьи о преступном сообществе по экономическим преступлениям, чтобы избежать злоупотреблений. Владимир Путин признался, что российское законодательство после принятия закона о противодействии оргпреступности таково, что под преступное сообщество можно подвести совет директоров любой организации, где кто-то из членов этой организации замечен в нарушениях закона.

Президент подчеркнул: очевидный факт, что это недопустимо. Глава российского государства добавил, что не стоит злоупотреблять арестами в сфере экономических преступлений. Это с одной стороны. А с другой, нельзя полностью отказаться от такой меры пресечения, потому что предприниматели убегают за бугор, откуда их не спешат выдавать России.

Проанализировать практику избрания арестов предпринимателям и внести предложения, направленные на устранение причин применения данной меры, Путин поручил российскому генпрокурору Юрию Чайке и председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву. Распоряжение Путина размещено на сайте Кремля. В нем также установлен срок выполнения – до 1 декабря 2019 года.