Граждане Украины смогут стать россиянами в упрощенном порядке

На сайте Кремля опубликован перечень поручений президента России по итогам его "Прямой линии".

В их числе – поручение Министерству внутренних дел проанализировать практику предоставления гражданства в упрощенном порядке.

"При необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций", —говорится в перечне поручений главы российского государства.

Ранее сообщалось об указе Путина, согласно которому, исходя из гуманитарных соображений, в упрощенном порядке могут получить гражданство РФ постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, как сообщала пресс-служба Кремля, 1 мая президент России подписал другой указ, предоставляющий право получать гражданство РФ в упрошенном порядке отдельным категориям граждан Украины.

Отныне этим правом могут воспользоваться граждане Украины, которые не имеют гражданства (подданства) другого государства, родились и постоянно проживают в Крыму и Севастополе, выехали за пределы этих территорий до 18 марта 2014 года, а также их супруги, родители и дети (как родные, так и усыновленные), передает "Интерфакс".

Во время "Прямой линии с Владимиром Путиным", которая состоялась 20 июня, президент России сообщил о возможности внесения корректив в указ об упрощенном получении гражданства РФ для проживающих на территории Украины, а также для беженцев, находящихся в России.

Отвечая на вопрос семьи из Набережных Челнов, которая была вынуждена переехать в Россию из-за боевых действий в Донбассе и столкнулась с трудностями в получении российского гражданства, Путин пообещал стремиться к тому, чтобы либерализовать данный процесс и сделать его максимально доступным для украинцев.

Глава российского государства также напомнил, что помимо указана от 29 апреля есть и другие нормативные акты, позволяющие гражданам Украины, находящимся в России, в упрощенном порядке получать гражданство РФ.