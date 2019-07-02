Девушка, которой муж отрубил кисти рук, снялась в откровенной фотосессии

27-летняя Маргарита Грачева, которая стала известной после трагического случая, снялась в откровенной фотосессии. Сама девушка называет себя "мамой-трансформером", поскольку имеет некоторые физические особенности.

В декабре 2017 года супруг Маргариты Дмитрий Грачев вывез жену в лес, где полтора часа пытал ее, а затем отрубил кисти обеих рук. После случившегося мужчина сам отвез девушку в больницу и сдался полиции. Врачи смогли спасти только левую кисть, вместо правой у Маргариты теперь протез.

В браке супруги прожили пять лет. Причиной трагического инцидента можно назвать ревность мужа. Суд приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима.

Маргарита Грачева на своей странице в Instagram опубликовала серию снимков, на которых позирует в кожаном мини-платье с глубоким декольте. Девушка задается вопросом о том, в чем проявляется сексуальность. По ее словам, после личной трагедии ей казалось и периодически продолжает казаться, что она непривлекательна.

"Для девушки, у которой особо не было изъянов (выскочивший прыщик раз в два месяца не считается), я превратилась в девушку без руки с множеством шрамов на левой руке и ноге", — делится Маргарита Грачева. Она утверждает, что до сих пор не научилась принимать себя такой, какой она стала, потому иногда ее сильно расстраивает, что левая рука выглядит "пухленькой и синей от шрамов", а на правой — черный протез, который "не особо сочетается с голубым платьицем". Девушка отмечает, что если она носит короткую юбку, то вниманию открываются четыре огромных шрама на ноге.

Грачева заявила, что сексуальность — это не только внешний вид, длина ног и волос, родинка в пикантном месте. По ее словам, "это что-то глубже, где-то внутри".

Подписчики решили поддержать девушку позитивными комментариями. Многие назвали Грачеву "невероятной" и "потрясающей", а также пожелали ей счастья в жизни.