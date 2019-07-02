Кремль проанализирует дела об оскорблении государства в Интернете

Практику возбуждения административных дел об оскорблении государства в интернете поручил проанализировать Генпрокуратуре, МВД и Роскомнадзору президент России Владимир Путин. При этом до 1 ноября при необходимости они должны принять меры по недопущению необоснованного привлечения к административной ответственности и/или ограничения доступа к информресурсу.

Ответственными за исполнение поручения главы российского государства персонально назначены генеральный прокурор Юрий Чайка, глава МВД Владимир Колокольцев и руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Постановление размешено на сайте Кремля.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных частями 3-5 статьи 20.1 российского Кодекса об административных правонарушениях, и применении порядка ограничения доступа к информации, предусмотренного статьей 151-1 закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

В частях 3-5 статьи 20.1 КоАП говорится о распространении в интернете информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, конституции или органам, осуществляющим государственную власть в России.

Однако, практика применения законодательных норм может приводить к тому, что пользователи интернета могут попадать под административную ответственность за анекдоты или за справедливую критику в адрес властей.

Кроме того, Владимир Путин ранее поручил проверить практику применения законодательства о борьбе с наркотиками, а также применение мер пресечения к подозреваемым в экономических преступлениях.