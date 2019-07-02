Павлюченкова не справилась с Бенчич в первом круге Уимблдона

На Уимблдонском теннисном турнире, который проходит в эти дни в Лондоне, россиянка Анастасия Павлюченкова в первом круге не смогла справиться с Белиндой Бенчич из Швейцарии. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу швейцарской теннисистки.

Соперницы провели на корте 1 час 10 минут. Бенчич, посеянная на турнире под 13-м номером, во втором круге сыграет с эстонкой Кайей Канепи.

Напомним, что призовой фонд Уимблдона превышает 49 миллионов долларов. Лондонский турнир завершится 14 июля.