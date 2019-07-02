Страшное ДТП на Кутузовском: детей из искореженной машины доставали спасатели

Причиной массовой аварии на Кутузовском проспекте, где столкнулись сразу три автомобиля, стал выезд на встречную полосу. Два человека погибли, еще пятеро с тяжелыми травмами доставлены в больницы. Некоторое время движение в районе ДТП было практически парализовано.

Все произошло возле дома номер 30 на Кутузовском проспекте. Сейчас движение здесь уже полностью восстановлено. Машины растащили очень быстро. Но оперативные службы, которые пытаются выяснить причины аварии и выстроить хронологию случившегося, продолжают работать.

По предварительным данным, виновницей аварии стала женщина за рулем легкого автомобиля. Она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. С ней в машине было трое детей. К счастью, они живы. Их зажало в искореженной машине, и только спасатели смогли вытащить их из автомобиля.

"Она выехала на полосу, предназначенную для встречного движения транспортных средств, где допустила ДТП с двумя единицами транспортных средств. В результате ДТП она сама погибла на месте происшествия", — сообщил Юрий Титов, начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве.

В этой аварии погиб еще один человек — водитель такси, в которое врезалась машина. Как говорят очевидцы, удар был настолько сильный, что его автомобиль подкинуло в воздух.

- Машину такси подбросило в момент удара. Мы стояли здесь и слышим хлопок сильный. Останавливается желтая машина такси. И мы понимаем, что это авария. Ее подбросило и развернуло чуть-чуть.

Всего в ДТП на Кутузовском проспекте пострадали 7 человек, они были госпитализированы в городские больницы, где сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.