Совет Европы: Россия уже выполнила обещание заплатить годовой взнос

Москва уже внесла в казну Совета Европы российский годовой взнос. Подтвердивший это пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Хольтген добавил, что ему неизвестен ни размер взноса, ни дата, когда была проведена соответствующая транзакция.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров всегда заявлял, что Россия выплатит взнос сразу, как только в полном объеме будут восстановлены права российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. "И теперь российская сторона сделала то, что обещала ранее", — констатировал Даниэль Хольтген.

Участники сессии ПАСЕ одобрили подтверждающую в полном составе полномочия России в Ассамблее резолюцию 26 июня 2019 года, напоминает ТАСС. Российская делегация была лишена права голоса и права голосования в ПАСЕ после начала Киевом на востоке Украины так называемой АТО (антитеррористической операции) и после воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о полномочиях российской делегации, но в итоге санкции к Москве только ужесточались. В 2016, 2017 и 2018 годах Россия перестала направлять заявку в ПАСЕ о подтверждении своих полномочий. А в 2017 году Россия заморозила свои обязательные выплаты в Совет Европы.

О недопустимости введения любых санкция к парламентариям заявила на Втором международном форуме "Развитие парламентаризма" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.