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2 июля 201918:24

Российская вдова нигерийского принца поехала в Гану искать счастья с полицейским

В "Прямом эфире" – продолжение истории россиянки Натальи Ведениной, которая в 50 лет вышла замуж за молодого африканского принца, родила от него двойняшек, а потом трагически потеряла супруга.

Ее история не оставила равнодушными многих телезрителей. Одни женщину поддерживали и сочувствовали ей другие осуждали за то, что слишком быстро начала искать новую любовь.

С 28-летним полицейским из Ганы она познакомилась по Интернету и уверяет, что это была "любовь с первой строчки". Однако при первой личной встречи, когда Наталья решилась отправиться к жениху в Гану, ее ждали не очень приятные сюрпризы.

Поначалу ее поразило то, что Орландо ростом два метра и слишком худой, затем удивило то, что, встретив Наталью, он повез ее в родной город не на поезде, а на рейсовом автобусе, так что ехать пришлось 7 часов.

Женщина предположила, что ее возлюбленный альфонс, у которого нет денег, а тому же поначалу он вел себя с ней как брат, а не как влюбленный мужчина.

Да и встреча с его родителями не была слишком радостной. Они восприняли белую женщину из России настороженно.

Впрочем, многие страхи и подозрения потом развеялись. Оказалось, что Орландо – действительно на хорошем счету в полиции, просто накануне встречи невесты ему задержали зарплату, и поэтому он не смог взять билеты на поезд.

Как мужчина, признается Наталья, он тоже оказался весьма хорош, да и родители его, похоже, сменили гнев на милость.

Как отреагировал старший сын Натальи на ее поездку в Гану и нового возлюбленного матери? Какие у молодых планы? Согласится ли россиянка уехать жить вместе с детьми в Гану? И почему родители Орландо изменили свое мнение о ней?

Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

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