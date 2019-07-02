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2 июля 201917:58

Зе Луиш: останусь болельщиком "Спартака" на всю жизнь

EPA

Нападающий московского "Спартака" Зе Луиш, перешедший из столичного клуба в португальский "Порту", поблагодарил всех спартаковских болельщиков и партнеров по команде за поддержку. Кроме того, он признался, что ему очень грустно покидать красно-белых.

"Хочу поблагодарить всех за поддержку, которую мне здесь оказывали. Не люблю я прощаться, очень грустно... Могу сказать, что останусь болельщиком "Спартака" на всю жизнь. Горжусь, что играл за этот клуб", – приводит слова 28-летнего футболиста официальный сайт красно-белых.

Ранее московский "Спартак" объявил о переходе Зе Луиша в "Порту", который перед подписанием контракта должен будет пройти медицинское обследование. Детали соглашения не разглашаются.

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