Тайвань продлил на год безвизовый режим для россиян

Министерство иностранных дел Тайваня еще на год продлило безвизовый режим для россиян.

В сентябре 2018 года МИД Тайваня сообщило, что россияне могут без визы въехать на их остров и находиться там до четырнадцати дней в период с 6 сентября 2018 до 31 июля 2019 года. Такое решение распространили на поездки к родственникам, с целью туризма, бизнеса, участия выставках. По истечении вышеуказанного срока предполагалось рассмотреть, будет ли целесообразным продлить безвизовый режим еще на некоторое время.

МИД Тайваня продлевает эксперимент с 1 августа 2019 до 31 июля 2020 года. Въехать на остров без визы могут граждане России, Таиланда, Брунея, Филиппин, сообщает РИА Новости, ссылаясь на ведомство Тайваня.

В то же время компания Henley&Partners представила обновленный рейтинг национальных паспортов по возможности посещения стран мира без виз. Россия опустилась на четыре пункта и в результате заняла 51 место.

На первом месте в списке "безвизовых" стран оказались Япония и Сингапур, их могут посетить граждане 189 стран. На втором — Германия, Южная Корея и Финляндия (187 стран). Третье место досталось Дании, Люксембургу, Италии (186 стран), сообщает "Интерфакс".

В 2019 году Россию могут посетить без наличия визы граждане 116 стран.