Россиянка Дьяченко зачехлила ракетку на Уимблдоне

Российская теннисистка Виталия Дьяченко не смогла преодолеть барьер первого круга Уимблдона. На старте третьего в сезоне турнира "Большого шлема" она проиграла в трех сетах француженке Кристине Младенович. Спортсменки провели на корте 2 часа 25 минут.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:7 (4:7), 2:6 в пользу соперницы Дьяченко. В следующем круге французская теннисистка сразится с победительницей матча между чешкой Петрой Квитовой и Онс Жабер из Туниса.

Уимблдонский турнир завершится 14 июля. Его призовой фонд превышает 49 миллионов долларов.