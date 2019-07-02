Петренко: военные следователи проводят проверку по факту гибели моряков-подводников

Военные следователи СК России проводят проверку по факту гибели моряков-подводников. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, пишет агентство ТАСС. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавила она.

Напомним, 1 июля во время батиметрических исследований на глубоководном научном аппарате Министерства обороны РФ возник пожар. Благодаря самоотверженным действиям экипажа огонь удалось погасить, однако 14 моряков погибли. Сама подлодка сейчас находится на базе ВМФ в Североморске.

Обстоятельства инцидента выясняются. Ход расследования контролирует главком Военно-морского флота РФ.