Петербургский регистр доноров костного мозга возьмут за основу федеральной базы

Опыт петербургских врачей поможет создать единый регистр доноров костного мозга. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, соответствующий закон сейчас разрабатывают в профильном министерстве.

Сегодня Татьяна Голикова вместе с губернатором Петербурга Александром Бегловым посетила НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой. Этот медицинский центр признан мировым сообществом. Именно здесь появилась первая локальная база доноров. "И этот опыт надо распространять на всю страну", заявила вице-премьер после встречи с врачами и пациентами клиники.

Далее, передает ГТРК "Санкт-Петербург", высокие чиновники отправились в стационар скорой помощи Первого медицинского университета имени Павлова. Глава города Александр Беглов сообщил, что сейчас в планах строительство нового центра на базе детской городской больницы на Авангардной улице. На это потребуется 6,5 миллиардов рублей. Центр будет рассчитан на 250 коек, а медицинскую помощь в нём смогут получать более 15 тысяч пациентов в год.