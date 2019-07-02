Уимблдон. Рублев обыграл Гарина на старте лондонского турнира

Российский теннисист Андрей Рублев с победы стартовал на Уимблдоне. В упорнейшем поединке, который длился 2 часа 54 минуты, 21-летний россиянин одолел чилийца Кристиана Гарина со счетом 4:6, 6:4, 7:5, 6:4.

В следующем раунде Рублев встретится с американцем Сэмом Куэрри. Матч между ними состоится 4 июля и начнется в 13:00 по московскому времени.

Ранее во второй круг Уимблдона пробились еще два представителя России – Карен Хачанов и Даниил Медведев.