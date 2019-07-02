Путин сегодня вечером встретится с Шойгу

Свое участие в форуме "Реки России" в Тверской области отменил президент России Владимир Путин. Вечером 2 июля он намерен встретиться с министром обороны Сергеем Шойгу. Путин отменил участие в форуме в связи с трагедией на глубоководном аппарате, унесшей жизни 14 моряков, пояснил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

1 июля 2019 года у Североморска на научно-исследовательском глубоководном аппарате для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России при проведении батиметрических измерений возник пожар. Команде удалось ликвидировать очаг возгорания. Но 14 подводников отравились продуктами горения, напоминает "Интерфакс". Часть команды с подлодки АС-12 ("Лошарик") доставлена в североморский госпиталь.

Российский глубоководный аппарат выполнял замеры глубин для изучения рельефа дна с помощью специального оборудования в российских территориальных водах. Сейчас он находится на военно-морской базе Североморск. Никакого оружия на борту "Лошарик" не несет. Глубина погружения этой исследовательской станции достигает 6 километров. Устанавливаются причины возникновения огня на глубоководном аппарате. Проводится доследственная проверка, по результатам которой Следственный комитет России примет процессуальное решение.

Вместо президента России к участникам форума "Реки России" обратится вице-премьер Ольга Голодец.