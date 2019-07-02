Ватикан разрешил вскрыть могилы ради поиска пропавших 30 лет назад девочек

Трибунал Ватикана дал разрешение вскрыть две могилы на историческом Тевтонском кладбище. Такое решение было принято в рамках расследования одного из самых таинственных дел конца XX века — исчезновения Эмануэлы Орланди.

Дочь ватиканского подданного и еще одна девочка пропали без вести в Риме больше 30 лет назад. Эта история обросла множеством слухов и предположений.

В конце прошлого года сообщалось, что во время ремонта в посольстве Ватикана обнаружили фрагменты человеческих костей. Однако экспертиза показала, что они принадлежали мужчине.

И вот теперь было открыто дело по заявлению семьи Орланди. Они получили сведения, что останки Эмануэлы могут находиться на небольшом кладбище на территории Ватикана.

Об этом сообщил временный глава службы печати Святого престола Алессандро Джизотти, передает ТАСС. В сообщении Ватикана говорится, что могилы вскроют 11 июля в присутствии членов семьи и юристов.

Как ранее писала итальянская пресса со ссылкой на адвоката семьи сообщала, семья Орланди получила анонимную записку со словами: "Ищите там, куда указывает ангел".

В нем также была фотография статуи ангела на Тевтонском кладбище Ватикана, который указывает на погребальную плиту, датируемую концом XIX века.

Считается, что Тевтонский некрополь был основан, предположительно, на том месте на Ватиканском холме, где при императоре Нероне распяли святого Петра.