К приезду Путина в Италию художник нарисовал трактором изображение князя Владимира

Необычный подарок решил подготовить итальянский художник Дарио Гамбарин Владимиру Путину в преддверии его визита на Аппенины и встречи с Папой Римским Франциском.

При помощи трактора он "нарисовал" на поле в области Венето огромное изображение святого князя Владимира, крестившего Русь.

Журналистам художник пояснил, что ранее Путин преподнес понтифику в дар икону.

"И мне пришла идея создать икону в подарок Путину", — рассказал художник.

Лик князя Владимира размером 100 на 240 метров, по его словам, лучше разглядывать ранним утром или после заката с высоты 600-700 метров, поскольку солнце создает блики на скошенной пшенице, и в другое время суток очертания не будут видны.

Гамбарин надеется, что президент России сможет увидеть его творческую работу крупной формы, передает ТАСС.

К саммиту "двадцатки" в 2017 году художник создавал гигантский портрет самого Путина, но поскольку, по его словам, он никогда не повторяется, то на сей раз выбрал для изображения "тезку" президента России.

Кроме того, ранее Гамбарин "писал" столь необычным способом портреты разных политических деятелей: Барака Обамы, Дональда Трампа, Фиделя Кастро, Нельсона Манделы и Си Цзиньпина.