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2 июля 201922:09 Алексей Келэвро

Как Тулун приходит в себя после паводка

Как Тулун приходит в себя после паводка

Число погибших в результате мощного паводка в Иркутской области сегодня возросло до 18 человек. Судьба тринадцати пропавших без вести до сих пор неизвестна. Всего за медицинской помощью, по последним данным, обратились более 1300 местных жителей. 201 человек госпитализирован. Между тем уровень воды в реке Ия начал постепенно снижаться, но все еще превышает критическую отметку на два метра. Как Тулун приходит в себя после удара большой воды?

По колено в воде местные жители обследуют свои дома, чтобы спасти то, что успело как-то уцелеть. Вещи выносят на сушу и грузят в автомобили, а затем перевозят в безопасное место. Делать это нужно максимально аккуратно, потому что в домах остались подполья — можно провалиться и утонуть.

Кирилл Сапсай — многодетный отец, его младшему ребенку нет еще года. Покидали жилище экстренно — в том, в чем были. Вода залила дом под потолок, для жизни он уже не пригоден.

"Вон там водогрей, здесь у нас печка, микроволновка, там сделали ремонт", — рассказывает Кирилл Сапсай, показывая на то, что осталось от жилья.

Сотрудники регионального МЧС, военные, дорожные службы ликвидируют последствия наводнения. Еще утром людей переправляли с берега на берег на военных плавающих транспортерах. Сейчас восстановили реверсивное движение по мосту федерального значения, который проходит через Тулун.

"Четвертые сутки пошли. В общем — все нормально. Рады, что едем домой", — рассказывает местный житель.

На весь город пока работает одна единственная заправка. Половина отключена от электроснабжения, остальные все еще затоплены, а к некоторым нет подъездов. В городе продолжаются восстановительные работы. 

"По мере схода воды мы начнем заниматься разрушенными конструкциями. Сейчас рассматриваются технические решения по поднятию и эвакуации домов, которые снесло течением", — рассказывает начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.

Под водой по-прежнему остается треть города. Наводнением разрушено больше тысячи домов. В пунктах временного размещения составляют списки пострадавших, выдают материальные выплаты, оказывают медицинскую помощь.

Чтобы предотвратить возможные эпидемии, медики призывают жителей сделать прививки. Пункты вакцинации работают круглосуточно.

"Люди хотят себя обезопасить от инфекционных заболеваний. Они осознанно идут к нам", — поделилась старшая медицинская сестра Тулунской городской больницы Надежда Солдатенко.

Утраченные при потопе документы власти обещают восстановить без уплаты пошлины. Тем, кто остался без крова, полагаются выплаты: сто тысяч рублей за частично утраченное жилье, пятьдесят тысяч каждому члену семьи, если есть прописка. Уже сейчас начались первые бюрократические трудности. Некоторые жители попросту не успели оформить необходимые документы.

"Жена не прописана. Мы два года уже живем в совместном браке. У нас ребенок здесь родился. Увидели, что прописка другая, говорят "до свиданья", — рассказывает местный житель, столкнувшийся с проблемами.

"Мы ждем, какие компенсации будут и будут ли они вообще. Никто ничего не знает,  ни администрация, ни простое население", — рассказывает местная жительница Елена Юрченко.

Тем, кто остался в городе, раздают питьевую воду и гуманитарную помощь. Работают несколько полевых кухонь. Военные привезли и установили мобильную хлебопекарню. Она способна производить три тонны хлеба в сутки. Его тоже будут раздавать бесплатно.

— Засыпаем муку, соль, воду и отправляем в тестомес, — делится пекарь Виктория Ясютина.

Сейчас, когда наладили первую помощь пострадавшим людям, начали заниматься и спасением животных. Часть из них вытаскивали из-под завалов и снимали с крыш затопленных домов. Специально из Иркутска приехал кинолог. Он готов бесплатно содержать в своем приюте найденных животных, пока их хозяева не решат вопрос с жильем.

"За все время больше сотни только собак, куры есть, и коровы и свиньи, много кого спасали, — рассказывает директор иркутского питомника "К-9" для собак Вячеслав Славин.

Круглосуточно Тулун патрулируют сотрудники полиции, чтобы не допустить случаев мародерства.

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