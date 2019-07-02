Журналистов ВГТРК под Донецком обстреляли во время съемки результатов предыдущих обстрелов

Под Донецком украинские силовики обстреляли группу журналистов, среди которых была съемочная группа ВГТРК. Огонь был открыт из 120-миллиметровых минометов. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

Это была последняя на сегодня точка маршрута Народной милиции ДНР. Результаты ночных обстрелов украинских силовиков предстояло зафиксировать и на западной окраине Донецка, в поселке Александровка.

Первый разрыв — а судя по звуку, это был 120-тимиллметровый снаряд — произошел всего метрах в пятидесяти от донецких военных, местных и иностранных журналистов, среди которых была и съемочная группа "Вестей". Вторая мина, к счастью, не разорвалась.

Одним из тех, кто попал сегодня под обстрел украинских силовиков, был американский журналист Патрик Ланкастер.

"Украинцы знают — это гражданский поселок. Каждый день они стреляют, и люди, которые живут там, не понимают, зачем украинцы каждый день стреляют по гражданским, мирным людям!", — говорит он.

Выбраться из-под огня и все-таки снять последствия ночного обстрела мы смогли лишь через полчаса. Как говорит пострадавший из поселка Александровка мужчина, снаряды здесь разрываются постоянно.

- Каждый божий день стреляют и стреляют!

Обстрелы, под один из которых попали журналисты, украинские силовики не прекращают, даже несмотря на присутствие в регионе миссии ОБСЕ. Только сегодня пострадало 16 населенных пунктов Донбасса. Разрывы снарядов часто слышны даже здесь, в центре Донецка.