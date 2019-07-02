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Ситуация в Донбассе 10 минут назад

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2 июля 201920:25 Алексей Баранов

Журналистов ВГТРК под Донецком обстреляли во время съемки результатов предыдущих обстрелов

Журналистов ВГТРК под Донецком обстреляли во время съемки результатов предыдущих обстрелов

Под Донецком украинские силовики обстреляли группу журналистов, среди которых была съемочная группа ВГТРК. Огонь был открыт из 120-миллиметровых минометов. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

Это была последняя на сегодня точка маршрута Народной милиции ДНР. Результаты ночных обстрелов украинских силовиков предстояло зафиксировать и на западной окраине Донецка, в поселке Александровка.

Первый разрыв — а судя по звуку, это был 120-тимиллметровый снаряд — произошел всего метрах в пятидесяти от донецких военных, местных и иностранных журналистов, среди которых была и съемочная группа "Вестей". Вторая мина, к счастью, не разорвалась.

Одним из тех, кто попал сегодня под обстрел украинских силовиков, был американский журналист Патрик Ланкастер.

"Украинцы знают — это гражданский поселок. Каждый день они стреляют, и люди, которые живут там, не понимают, зачем украинцы каждый день стреляют по гражданским, мирным людям!", — говорит он.

Выбраться из-под огня и все-таки снять последствия ночного обстрела мы смогли лишь через полчаса. Как говорит пострадавший из поселка Александровка мужчина, снаряды здесь разрываются постоянно.

- Каждый божий день стреляют и стреляют!

Обстрелы, под один из которых попали журналисты, украинские силовики не прекращают, даже несмотря на присутствие в регионе миссии ОБСЕ. Только сегодня пострадало 16 населенных пунктов Донбасса. Разрывы снарядов часто слышны даже здесь, в центре Донецка.

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